У свої 35 він видав сильний клубний сезон.
АКСЕЛЬ ВІТСЕЛЬ, GETTY IMAGES
27 травня 2024, 15:40
У збірну Бельгії, якій належить зіграти проти України на Євро-2024, буде викликано півзахисника Атлетіко Акселя Вітселя, повідомляє Marca.
Головний тренер команди Доменіко Тедеско вирішив повернути Вітселя до лав збірної на матчі Євро-2024. Склад суперників збірної України на груповому етапі буде оголошено завтра, 28 травня.
35-річний Аксель провів у футболці "дияволів" 130 матчів – більше за всю історію лише у Яна Вертонгена (154). Торік він оголосив про завершення міжнародної кар'єри.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).