Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У свої 35 він видав сильний клубний сезон.

У збірну Бельгії, якій належить зіграти проти України на Євро-2024, буде викликано півзахисника Атлетіко Акселя Вітселя, повідомляє Marca.

Головний тренер команди Доменіко Тедеско вирішив повернути Вітселя до лав збірної на матчі Євро-2024. Склад суперників збірної України на груповому етапі буде оголошено завтра, 28 травня.

35-річний Аксель провів у футболці "дияволів" 130 матчів – більше за всю історію лише у Яна Вертонгена (154). Торік він оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).