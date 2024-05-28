Іспанія

Реал — останній клуб італійського тренера.

Карло Анчелотті заявив, що завершить кар'єру тренера в мадридському Реалі.

"Футбол – це складно та просто. Але просто більше. Для нього просто потрібна пристрасть, не потрібно ускладнювати його нав'язливими ідеями. Нав'язливі ідеї – це хвороба. На щастя, я їх не маю. Пристрасті у мене, як і раніше, багато.

Я завершу кар'єру в Реалі, але спочатку хочу виграти ще одну Лігу чемпіонів", – сказав Анчелотті в інтерв'ю La Repubblica.

Раніше Анчелотті підбив підсумки сезону-2023/24.