Англія

Англійський хавбек відреагував на призначення італійського фахівця новим керманичем "пенсіонерів".

Напередодні офіційно стало відомо про призначення Енцо Марески, який раніше очолював Лестер Сіті, на посаду головного тренера першої команди лондонського Челсі.

Центральний півзахисник "пенсіонерів" Конор Галлагер поділився враженнями від того, що саме італійський фахівець очолив його команду.

"Я та всі в Челсі дуже раді призначенню Енцо Марески та раді працювати під його керівництвом.

Ми хочемо повернути Челсі туди, де йому й належить бути!" — заявив Конор Галлагер в коментарі для Sky Sports.

Зазначимо, що Енцо Мареска підписав із Челсі довгостроковий контракт на п'ять років із можливістю його продовження ще на один сезон.