Англія

Норвезький капітан "канонірів" отримав 33% голосів вболівальників своєї команди.

Атакуючий півзахисник та капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор удруге поспіль став найкращим гравцем своєї команди за підсумками сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

25-річний норвезький плеймейкер отримав 33% голосів в опитуванні серед вболівальників клубу з Північного Лондона, що стало найвищим показником серед усіх представників команди Мікеля Артети.

Зазначимо, що в голосуванні за найкращого гравця Арсеналу в сезоні-2023/24 Едегору вдалося випередити опорного півзахисника Деклана Райса (24%) та центрального захисника Вільяма Саліба (20%).

With 33% of the vote, our Player of the Season is... 🥁



Martin Ødegaard! 🪄 pic.twitter.com/Y5zKeF0dhe — Arsenal (@Arsenal) June 7, 2024

У минулій кампанії Мартін Едегор провів за "канонірів" 48 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 11 голів та віддав 11 результативних передач.

Його команда фінішувала другою в АПЛ, поступившись Ман Сіті у чемпіонській боротьбі в останньому турі, а також дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, звідки вилетіла за підсумками двоматчевого протистояння з Баварією (2:2, 0:1).