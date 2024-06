Атакуючий півзахисник та капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор удруге поспіль став найкращим гравцем своєї команди за підсумками сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

25-річний норвезький плеймейкер отримав 33% голосів в опитуванні серед вболівальників клубу з Північного Лондона, що стало найвищим показником серед усіх представників команди Мікеля Артети.

Зазначимо, що в голосуванні за найкращого гравця Арсеналу в сезоні-2023/24 Едегору вдалося випередити опорного півзахисника Деклана Райса (24%) та центрального захисника Вільяма Саліба (20%).

With 33% of the vote, our Player of the Season is... 🥁



Martin Ødegaard! 🪄 pic.twitter.com/Y5zKeF0dhe