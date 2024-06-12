Іспанія

Андрій може змінити клубну прописку.

Голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в АПЛ, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, український гравець має прохолодні стосунки з Карло Анчелотті – голкіпер вважає, що головний тренер не вірить у нього. Тому Лунін ще не визначився зі своїм майбутнім. Йому пропонують продовжити контракт до 2029 року, але Андрій має пропозиції і від інших клубів – зокрема, від Арсеналу.

Контракт 25-річного виконавця з "галактікос" завершується влітку наступного року.

Нагадаємо, що Лунін — перший українець, який двічі виграв Лігу чемпіонів.