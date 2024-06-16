Тренер висловив думку стосовно перемовин команди з іншим наставником.
Ерік тен Гаг, Getty Images
16 червня 2024, 21:56
Ерік тен Гаг сказав, що Манчестер Юнайтед розмовляв з Томасом Тухелем стосовно можливої роботи в клубі.
"Манчестер Юнайтед сказав мені, що вони розмовляли з Томасом Тухелем, так", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.
"Вони сказали, що зрештою дійшли висновку, що у них уже є найкращий тренер".
Наразі Ерік залишиться працюватиме у Манчестер Юнайтед, разом з командою виграв Кубок Англії.