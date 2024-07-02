Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер прокоментував виліт від португальців.

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек прокоментував поразку від Португалії в матчі 1/8 фіналу Євро.

"Гравці, звичайно ж, зараз засмучені. Ці гравці показали, що таке – грати за Словенію.

Хочу привітати Португалію, яка знає, як перемагати по пенальті. Що ж до нас самих, мені сумно, що доводиться повертатися, — я хотів би залишитися на цьому турнірі. Суперник тримав нитки гри у своїх руках, але ми під час зустрічі грали все краще.

Програвши, не святкують. Відчуваємо гіркоту, але, з іншого боку, підсолоджену. Сподіваюся, що цей турнір стане відправною точкою для майбутнього словенського футболу", — сказав Кек.