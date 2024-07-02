Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На момент матчу йому було 39 років і 147 днів.

У понеділок, 1 липня, відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2024, у якому збірна Португалії здобула перемогу над Словенією.

Основний час зустрічі та овертайм завершилися з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися португальці (3:0).

Одним із тих, хто реалізував пенальті, був Кріштіану Роналду. На момент матчу йому було 39 років і 147 днів.

Таким чином, португалець став найстаршим гравцем, який забив пенальті в післяматчевій серії на Євро.

Додамо, що цей одинадцятиметровий став для Роналду другим у цій зустрічі. На 105-й хвилині капітан португальців не зміг забити пенальті. Роналду став першим гравцем в історії, який схибив два пенальті за кар'єру у фінальних турнірах Євро.

Раніше повідомлялося, що Роналду першим в історії не забив два пенальті на Євро.