Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник австрійців висловився перед грою 1/8 фіналу Євро.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік поділився думками напередодні матчу з Туреччиною на Євро-2024.

"Досягти чогось, чого Австрія ніколи раніше не досягала, і вийти до чвертьфіналу, означало б для нас дуже багато. Мало хто очікував, що ми вийдемо зі своєї групи, не кажучи вже про те, щоб посісти перше місце в ній. Це не випадковість, що ми опинилися в 1/8 фіналу.

Всі досить приземлені, ніхто в таборі не думає, що ми вже чогось досягли. Для нас Євро починається належним чином у цій грі. Важливо почати з чистого аркуша, тому що зараз ми перебуваємо в режимі плей-оф. Ми повинні жити в цьому режимі і насолоджуватися ним з першої хвилини.

Ми граємо з командою, яка сильна у володінні м'ячем, і яка вливає багато пристрасті в матчі. Ми повинні бути готові до обох цих речей. Ми повинні принести нашу енергію, яка відрізняє нас від інших, на поле. Нам потрібні гарячі серця, але холодні голови.

Не існує єдиного способу пройти якнайдалі в турнірі. Ми повинні проходити гру за грою. Ми очікуємо від себе сильного виступу, сфокусованого на наших сильних сторонах, і тоді ми побачимо, як далеко може зайти ця подорож.

Ми дивилися гру Туреччини проти Чехії, коли знали, що вони будуть нашими ймовірними суперниками. Чехія грала дуже добре по фазах і була дуже фізично підготовленою. Вилучення змінило гру, і я не впевнений, що вона склалася б так само, якби на полі були всі гравці", — сказав Рангнік.

Початок матчу о 22:00.