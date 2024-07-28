Англія

Ідеальне рішення.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів, що потрібно його команді для здобуття бажаного чемпіонства в АПЛ.

"114 очок. Якщо ми це зробимо, то точно виграємо чемпіонат. Це мета, а потім ми побачимо, що отримаємо.

Коли у нас виникають труднощі, ми все одно кращі за суперників. Це справді наша мета", — сказав Артета.

Минулого сезону Арсенал набрав 89 балів та фінішував другим в турнірній таблиці, відставши від Манчестер Сіті на 2 очки.

Раніше повідомлялось, що захисник Арсеналу Зінченко змінив футбольного агента.