Півзахисник Шахтаря Кевін підбив підсумки літніх зборів та розповів про власні амбіції на новий сезон.

"Це був справді крутий місяць. Ми змогли опанувати чимало нового, особливо з огляду на командну гру. Переконаний, що разом досягатимемо успіхів.

Моя головна мета – продовжувати ставати кращою версією себе на полі: грати, забивати, асистувати та здобувати перемоги разом із Шахтарем", — сказав Кевін.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт із Вінісіусом Тобіасом. 