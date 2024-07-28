Команда підготувалась до початку сезону.
ВОРСКЛА — ШАХТАР, ФОТО УАФ
28 липня 2024, 19:45
Півзахисник Шахтаря Кевін підбив підсумки літніх зборів та розповів про власні амбіції на новий сезон.
"Це був справді крутий місяць. Ми змогли опанувати чимало нового, особливо з огляду на командну гру. Переконаний, що разом досягатимемо успіхів.
Моя головна мета – продовжувати ставати кращою версією себе на полі: грати, забивати, асистувати та здобувати перемоги разом із Шахтарем", — сказав Кевін.
Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт із Вінісіусом Тобіасом.