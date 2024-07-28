Україна

Команда підготувалась до початку сезону.

Півзахисник Шахтаря Кевін підбив підсумки літніх зборів та розповів про власні амбіції на новий сезон.

"Це був справді крутий місяць. Ми змогли опанувати чимало нового, особливо з огляду на командну гру. Переконаний, що разом досягатимемо успіхів.

Моя головна мета – продовжувати ставати кращою версією себе на полі: грати, забивати, асистувати та здобувати перемоги разом із Шахтарем", — сказав Кевін.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт із Вінісіусом Тобіасом.