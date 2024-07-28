Україна

Марино Пушич — про новий сезон.

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич поділився очікуваннями від наступного сезону.

"Ми будемо атакувальною командою, яка грає, щоб забити на один гол більше за суперника, тож це дуже важливо.

Чого очікувати? Не можна знати наперед. Дуже важливо бути готовими до чемпіонату, і ми маємо ще один тиждень, аби підготуватися. Я всім задоволений.

Ми готові й будемо готові. Знову побачимо Шахтар, який гратиме в гарний атакувальний футбол і намагатиметься перемогти у всіх матчах", – сказав Пушич.

Нагадаємо, Шахтар отримав 2 мільйони євро за перехід Тете.