Англія

Це може бути рекордний продаж в історії "вишень".

Нападник Борнмута Домінік Соланке замінить клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє The Atheltic.

За інформацією джерела, клуби продовжують переговори щодо трансферу 26-річного англійця, який стане рекордним продажем в історії "вишень".

При цьому сума трансферу не розголошується, оскільки клуби ще не досягли компромісу, але перебувають на завершальній стадії переговорів.

Додамо, що в контракті Соланке, який розрахований до літа 2027 року, прописано суму відступних у розмірі 75 мільйонів євро.

Раніше сам футболіст висловлював свою зацікавленість у переході до складу "шпор".

Минулого сезону Соланке провів 42 матчі, в яких забив 21 гол та віддав чотири асисти.