Італія

Італієць залишився задоволений Артемом.

Головний тренер Роми Даніеле де Россі прокоментував гру Артема Довбика в спарингу проти Евертона (1:1).

"Мені дуже сподобався сьогоднішній перший тайм. Я думаю, що якщо ми будемо тримати м’яч і атакувати відкриті простори так само добре, як ми це робили у цій грі, то можемо створити проблеми кому завгодно.

У нас є гравці, які дуже відрізняються один від одного: хтось краще атакує з глибини, як Артем Довбик, хтось добре виходить вперед, як Маті Суле, Енцо Ле Фе, Лоренцо Пеллегріні та Залевський. Ми команда, має багато характеристик, які мені подобаються", — сказав Де Россі.

Раніше Довбик розповів, чому вирішив перейти саме до Роми.