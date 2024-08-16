Англія

"Червоні" поки що не вражають на трансферному ринку.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про відмову півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді перейти до мерсисайдського клубу. Цитує нідерландського фахівця Liverpool Echo.

"Я вже багато разів говорив, що наша команда дійсно сильна, тому нелегко знайти гравців, які здатні її підсилити ще більше. Субіменді був одним із наших варіантів, але він вирішив не переходити до нас, тому ми йдемо вперед із тим, що в нас є", — заявив Слот.

Нагадаємо, офіційний дебют Арне Слота на посаді головного тренера Ліверпуля відбудеться в матчі 1-го туру АПЛ з Іпсвічем, 17-го серпня, о 14:30 за київським часом.