Англія

Валлієць зробив відверте зізнання.

Легенда Ман Юнайтед Раян Гіггз зізнався, що їхнє суперництво з Арсеналом на рубежі століть часом досягало точки кипіння.

"Мені не подобався Арсенал. Мені не подобався Вієра, бо це був брудний футболіст. Мені не подобався Петі, тому що у нього було довге волосся. Мені не подобався Бергкамп. Мені не подобався Пірес, хоча зараз, коли з ним зустрічаєшся, він насправді милий.

Але тоді я навіть не подивився б у їхній бік. Нам треба було вбити собі в голову цю сильну ворожість. То була чиста мотивація. Але в глибині душі ми знали, що вони були першокласними футболістами і що наше суперництво було для нас усім. Навіть більш значущим, ніж з Ліверпулем на той час", — заявив Раян Гіггз.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед близький до придбання Угарте.