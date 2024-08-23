Коментар чинного чемпіона Німеччини щодо нового сезону.
ХАБІ АЛОНСО, GETTY IMAGES
23 серпня 2024, 14:50
Головний тренер Баєра Хабі Алонсо висловився напередодні нового сезону Бундесліги.
"Для мене не має значення те, що кажуть експерти. Ми не лідери. Фаворит, як і раніше, Баварія.
Ми хочемо грати добре і добре розпочати сезон. Наше завдання – це гарний настрій, гарні ідеї та гарне мислення. Подивимося, чого це приведе.
Наша мета – залишитися у першій четвірці. Це реалістично. У нас хороший склад, і нам потрібно рухатися вперед від матчу до матчу", – сказав Хабі Алонсо.
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