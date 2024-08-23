Німеччина

Коментар чинного чемпіона Німеччини щодо нового сезону.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо висловився напередодні нового сезону Бундесліги.

"Для мене не має значення те, що кажуть експерти. Ми не лідери. Фаворит, як і раніше, Баварія.

Ми хочемо грати добре і добре розпочати сезон. Наше завдання – це гарний настрій, гарні ідеї та гарне мислення. Подивимося, чого це приведе.

Наша мета – залишитися у першій четвірці. Це реалістично. У нас хороший склад, і нам потрібно рухатися вперед від матчу до матчу", – сказав Хабі Алонсо.

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