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Коментар нідерландця після прикрої поразки.

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен — про поразку в кубковій грі з Вересом (0:4).



"Я б хотів розпочати краще, але у нас було всього два дні з командою. Ми намагались пояснити нашу структуру гри, розуміли що буде важкий матч. Бо важко швидко перейти на іншу модель побудови гри, зрозуміло, що будуть помилки.

Звичайно, я не очікував, що вже до десятої хвилини ми будемо поступатися із різницею у два м'ячі.

У перерві я казав гравцям, що ви створили декілька нагод, будуть моменти і в другому таймі, не хвилюйтесь, грайте спокійно і ми зможемо змінити рахунок.

Розпочали непогано, створили декілька моментів, а в суперників і моментів було не так багато, але вони майже всі їх зуміли використати. Проте третій гол все вирішив.

Плюс видно, що гравцям важко в фізичному плані. У нас зараз буде павза, буде час плідно попрацювати і підійти готовими до наступної гри чемпіонату", — сказав ван Леувен.

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