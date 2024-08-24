Англія

Наставник "чайок" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:1).

"Це було дуже емоційно, і так завжди буває, коли перемога здобувається в останню хвилину. Думаю, ми заслужили перемогу, у нас була хороша, але не ідеальна гра. Були також ситуації, коли МЮ мав шанси виграти гру. Я дуже пишаюся командою, вони показали, що ніколи не варто здаватися, і це дуже важливо для мене.

Перший тайм був рівним, а потім у другому ми почали досить добре контролювати гру. Ми мали багато моментів, особливо у другому таймі.

Для мене їхній гол був немов з нізвідки. Потім мені не сподобалося, що ми втрачали м'яч. Після їхнього голу з офсайду, ми знову почали контролювати гру. Зрештою повторюся, ми заслужили на перемогу.

Жуан Педро — гравець, який може вирішити результат гри однією дією. Для мене сьогодні було вражаюче те, як він діяв проти м'яча. Він вірив, що заб'є, і це те, що робить його особливим. Але зрештою це завжди перемога команди, і це найголовніше", — наводить слова Гюрцелера ВВС.

Раніше своїми думками поділився автор переможного голу Жуан Педро.