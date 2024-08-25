Англія

Бразилець не має наміру залишати мерсисайдську команду.

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер пояснив, чому не залишив команду, попри привабливі пропозиції із Саудівської Аравії.

"У мене є контракт, і я хочу його виконати чи укласти новий. Я дійсно щасливий тут. Моя родина щаслива. Я ніколи не доходив до того, щоб говорити про зарплати та подібні речі. То був просто інтерес. Але коли ви чуєте цифри, які отримують інші гравці, вас це трохи приваблює. Це нормально.

Я дійсно зосереджений на тому, що у нас є тут, у Ліверпулі, і поки у мене все ще є контракт тут, я буду зосереджений тут. Якщо на користь клубу вести переговори за мене, тоді це буде інша розмова. У цей час, у це вікно, яке ми маємо, я зосереджений на своїй роботі тут і свого життя в Ліверпулі", — сказав Алісон в інтерв'ю The Telegraph.

Нагадаємо, Мамардашвілі за крок до трансферу в Ліверпуль.