Англія

Тренер вважає, що команда прогресує.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував нічию з Ноттінгем Форест (1:1) в матчі АПЛ.

"Перші 45 хвилин ми ні в чому не поступалися, контролювали гру та створювали моменти.

Так, у суперника була червона картка, але нам було складно, бо вони захищалися у своєму штрафному в лінію з 5 гравців. Через це можна отримати небезпечні контратаки та стандарти. Але в цілому гра була дуже хорошою, ми заслужили перемогу.

14 очок в 7 матчах – це важливо, але для мене також важливо побачити, як ми отримали ці очки. Загалом ми дуже щасливі від того, де знаходимося, але, безперечно, ми можемо зробити багато речей краще", — сказав Мареска.

Раніше тренер заявив, що Челсі не може конкурувати з Манчестер Сіті та Арсеналом.