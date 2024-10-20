Англійський плеймейкер розглядає варіант із тим, щоб провести усю кар'єру в таборі "пенсіонерів".
Коул Палмер, Getty Images
20 жовтня 2024, 14:51
Атакуючий півзахисник та лідер лондонського Челсі Коул Палмер відповів на питання щодо свого майбутнього, не виключивши варіант із тим, що може провести у Лондоні всю свою кар'єру.
"Чи можу провести всю кар'єру в Челсі? Абсолютно, я бачу такий розвиток подій. У Челсі я відчуваю себе як вдома, і я дуже радий тому, чого ми можемо досягти разом.
Я повністю відданий клубу та його майбутньому", — цитує слова Коула Палмера The Telegraph.
Цього сезону 22-річний Коул Палмер відіграв за Челсі дев'ять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.