Англія

Англійський плеймейкер розглядає варіант із тим, щоб провести усю кар'єру в таборі "пенсіонерів".

Атакуючий півзахисник та лідер лондонського Челсі Коул Палмер відповів на питання щодо свого майбутнього, не виключивши варіант із тим, що може провести у Лондоні всю свою кар'єру.

"Чи можу провести всю кар'єру в Челсі? Абсолютно, я бачу такий розвиток подій. У Челсі я відчуваю себе як вдома, і я дуже радий тому, чого ми можемо досягти разом.

Я повністю відданий клубу та його майбутньому", — цитує слова Коула Палмера The Telegraph.

Цього сезону 22-річний Коул Палмер відіграв за Челсі дев'ять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.