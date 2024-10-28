Україна

Коментар президента Динамо по гарячих слідах Класичного.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував "українське класичне", що завершилося внічию 1:1.

"Шахтар мав більше моментів у першому таймі, а в другому вони забили нелогічний гол. Скоріше вони могли відзначитись мʼячем у першому таймі. Але і ми могли забити – Волошин мав зрівнювати рахунок. Гра була рівною. Ми ж не винні, що вилучили гравця Шахтаря. Це вони нехай розбираються.

Ліга Європи? Ми повинні сконцентруватися, грати на результат і здобувати очки не тільки до клубної скарбнички, а і рейтингу України. Потрібно грати з першої до останньої хвилини. У нас є хлопці, які можуть один одного замінити. Сподіваюся, що в єврокубках ми теж налагодимо наші справи.

Видалення Криськіва? Я бачив, що і Біловар лежить на медичному столі, у нього сильний забій. Не можна так грати, бити ззаду по ногах. Це не прикрашає ні наш футбол, ні спорт загалом", — сказав Суркіс.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ