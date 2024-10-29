Українець провів якісний матч проти Астон Вілли.
Ілля Забарний (праворуч), Getty Images
29 жовтня 2024, 09:22
Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до символічної збірної минулого восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.
До збірної, яку складав найкращий бомбардир АПЛ в історії Алан Ширер, окрім українця потрапив його партнер по команді воротар Марк Траверс.
Минулого туру Борнмут зміг відібрати очки у Астон Вілли (1:1), а Забарний провів на полі весь поєдинок.
Нинішнього сезону Забарний провів дев'ять матчів — поки що без результативних дій.