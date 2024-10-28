Англія

Сенегалець б'є рекорди лондонців.

Челсі переміг Ньюкасл (2:1) в матчі 9-го туру АПЛ. Один із голів на сві рахунок записав нападник лондонців Ніколас Джексон.

За інформацією Opta, Ніколас Джексон є одним з найшвидших гравців в історії Челсі, який забив 20 голів в АПЛ.

Йому для цього знадобилось 44 матчі. Він випередив Джанлуку Віаллі (49), Ейдура Ґудйонсена (48) та Дідьє Дрогба (50).

Проте чотири футболісти забили 20 м'ячів швидше за Джексона: Дієго Коста (26), Коул Палмер (27), Джиммі Флойд Хассельбайнк (33) і Марк Штайн (37).

В поточному сезоні Ніколас Джексон провів 10 матчів, де відзначився 6 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, Джексон продовжив контракт із Челсі до 2033 року.