Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з "сороками".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Ньюкасла (0:1).

"Сьогодні ми заслужили на поразку. Думаю, ми почали дуже добре і домінували, але ми недостатньо добре захищали штрафний майданчик. Честь і хвала їм. Вони забили чудовий гол з хорошої передачі.

Потім гра змінюється, і ви починаєте грати в іншу. Вам доводиться адаптуватися, а ми цього не зробили достатньо добре. Я дуже засмучений.

Нас втягнули в гру, яку вони постійно шукають, і ми не змогли грати в ту гру, яку хотіли. У нас було два хороших шанси — у Мікеля та у Деклана. Нам не вистачало завершення.

Ми можемо говорити що завгодно. Сьогодні нам буде складно знайти слова. Ми повинні продемонструвати це на полі в середу ввечері. Потрібно кожного разу бути на висоті, щоб мати шанс на перемогу", — наводить слова Артети ВВС.

Після десяти турів Арсенал набрав 18 очок та посідає четверте місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на сім балів.