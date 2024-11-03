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Причини поразки Лівого берега проаналізував Руслан Дедух.

Півзахисник Лівого берега Руслан Дедух прокоментував поразку від Карпат (0:3) в матчі 12-го туру УПЛ.

"На мою думку, в цілому гра була рівною. Можливо, у другій половині зустрічі не вистачило концентрації. Хоча не думаю, що насправді так було. Необхідно ретельно розібрати цю гру та зробити правильні висновки. Пропустили на 71-й хвилині, а потім ще й пенальті поставили у наші ворота. Саме ці чотири хвилини і стали вирішальними. Всіма силами побігли забивати та пропустили ще в компенсований час.

Не думаю, що за грою Карпати нас переграли. Нам необхідно більш агресивно грати в атаці. Будемо працювати над грою у заключній третині поля і переконаний, що перемоги прийдуть.

Всього один удар у площину воріт – це занадто мало, і в цьому винна вся команда. Тренери нам вкажуть на помилки і все буде добре. Треба кожному футболісту переглянути свою гру. З мікрокліматом у колективі проблем немає. На жаль, результатами не задоволені, але ми з цим впораємося.

У наступному турі гратимемо проти Інгульця. На нас очікує непростий матч. На мою думку, Інгулець є аутсайдером тільки в турнірній таблиці, ця команда показує дуже хорошу гру. Можливо, їм теж десь не щастить. Нам треба щось змінювати у собі, щоб нарешті змогли перервати цю серію невдач", — сказав Дедух.

Карпати — Лівий Берег 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ