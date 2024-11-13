Англія

Англієць хотів стабільно виступати в англійській Прем'єр-лізі.

Півзахисник Челсі Коул Палмер розповів, що не планував переходити до лондонського клубу.

"Я не збирався їхати до Челсі. Мене вмовили. Пам'ятаю, як у середу вдень я тренувався в Манчестер Сіті, і в новинах сказали, що клуби намагаються домовитися про гонорар. Щоразу, коли виходив м'яч, я питав у людини, яка відповідає за екіпірування, домовилися вони чи ні.

Я просто знав, що не гратиму стільки, скільки хочу. Навіть коли я їздив до молодіжних збірних Англії, там були гравці, які грали в чемпіонаті щотижня. І ти дивишся довкола і думаєш: "Я теж можу грати". Коли ти не граєш, це дратує. Я просто хотів піти в оренду", — наводить слова Палмера Sky Sports.

Нагадаємо, Палмер перейшов до Челсі влітку 2023 року за 47 млн ​​євро. З того часу 22-річний англієць провів 58 матчів, забив 32 голи та віддав 20 ассистів.