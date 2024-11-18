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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (11.11.2024 — 17.11.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 АРТЕМУ ДОВБИКУ ВРУЧИЛИ ТРОФЕЙ ПІЧІЧІ.

📰 ГРАВЕЦЬ ЗБІРНОЇ ШВЕЙЦАРІЇ U-21 ЗАВЕРШИВ КАР'ЄРУ У 22 РОКИ — ВІН НЕ ЗАХОТІВ "ПЕРЕЧИТИ БОГУ".

🗣 Релігія називається "рівень суперників".

📰 57-РІЧНИЙ КАДЗУЙОСІ МІУРА ПРОДОВЖИТЬ ВИСТУПАТИ У ЧЕТВЕРТОМУ ДИВІЗІОНІ ЯПОНІЇ В НАСТУПНОМУ СЕЗОНІ.

🗣 Боїться, що Роналду захоче побити його рекорд.

📰 НЕНАЗВАНОГО ГРАВЦЯ АПЛ ЗВИНУВАЧУЮТЬ У СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ КІЛЬКОХ ЖІНОК.

🗣 Це ж було вже... Кілька разів...

📰 ПІВЗАХИСНИК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КАЗЕМІРО ПРОКОМЕНТУВАВ ПРИЗНАЧЕННЯ РУБЕНА АМОРІМА НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА СВОЄЇ КОМАНДИ: "АМОРІМ — ПЕРЕМОЖЕЦЬ, МИ ЧЕКАЄМО НА НЬОГО З ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ І ЩАСТЯМ".

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ ФРАНЦІЇ ДІДЬЄ ДЕШАМ ВКОТРЕ ВІДПОВІВ НА ПИТАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ВИКЛИКУ ДЛЯ КІЛІАНА МБАППЕ: "ЧОМУ МБАППЕ НЕ В ЗБІРНІЙ? Я ВЖЕ ВСЕ СКАЗАВ".

📰 АРБІТРА АПЛ ДЕВІДА КУТА ПІДОЗРЮЮТЬ У ВЖИВАННІ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН.

🗣 "Офсайдну лінію" вже насипав на столі

📰 БОАВІШТА МОЖЕ ЗНИКНУТИ З ФУТБОЛЬНОЇ МАПИ ПОРТУГАЛІЇ.

📰 КРІСТАЛ ПЕЛЕС ХОЧЕ ОРЕНДУВАТИ МИХАЙЛА МУДРИКА.

🗣 Там вже буде актуальним не Брідж, а Парк

📰 УКРАЇНА НЕ ВТРИМАЛА ПЕРЕМОГУ НАД ГРУЗІЄЮ У ЛІЗІ НАЦІЙ.

📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ ДОМОВИВСЯ ПРО НОВИЙ КОНТРАКТ З ПЕПОМ ГВАРДІОЛОЮ — FOOTBALL INSIDER.

📰 РЕАЛ МАДРИД ПЕРЕОРІЄНТУЄ ТРАНСФЕРНУ ПОЛІТИКУ НА КУПІВЛЮ ІСПАНСЬКИХ ГРАВЦІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СВОГО ПРЕСТИЖУ В ЗБІРНІЙ.

🗣 Це потужно.

📰 ПРЕЗИДЕНТКА ПАЛМЕЙРАСА ВИСЛОВИЛАСЯ ЩОДО МОЖЛИВОГО ТРАНСФЕРУ НЕЙМАРА: "У НАС ТУТ НЕ ЛАЗАРЕТ".