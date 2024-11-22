Англія

Хальдон аль Мубарак поділився своїми думками після продовження контракту з одним із найуспішніших тренерів в історії.

Президент Манчестер Сіті Хальдон аль Мубарак прокоментував продовження контракту з Хосепом Гвардіолою, нова угода з яким розрахована до літа 2027 року.

"Як і кожен уболівальник Ман Сіті, я радий, що шлях Гвардіоли в клубі продовжиться, а його відданість, пристрасть та новаторське мислення й надалі формуватимуть футбольний ландшафт.

Його жага до вдосконалення та досягнення успіху залишається невгамовною, і пряму вигоду від цього отримають наші гравці та тренерський штаб, культура нашого клубу та футбол Англії загалом.

Продовження контракту дозволить Хосепу відпрацювати в Ман Сіті більше 10 років і надасть можливість і надалі переписувати тренерські рекорди", — наводить слова аль-Мубарака прес-служба клубу.

Нагадаємо, Гвардіола очолює Сіті з 2016 року. За цей час клуб виборов 18 трофеїв, у тому числі вигравав Лігу чемпіонів та шість разів ставав чемпіоном АПЛ.