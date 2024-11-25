Сага набирає обертів.
Салах, Getty Images
25 листопада 2024, 15:55
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах заявив, що клуб досі не запропонував йому нової угоди. Чинний контракт футболіста закінчується наприкінці сезону.
За даними журналіста Бена Джейкобса, попри слова гравця, клуб контактує з його агентом Рамі Аббасом. Перемовини тривають у позитивному руслі.
Наголошується, що через зарплату та вік єгиптянина, рішення про продовження навряд чи буде швидким.
Тим часом офіційної пропозиції футболісту від клубів Саудівської Аравії поки що не надходило.
У поточному сезоні Салах провів 18 матчів, забив 12 голів і віддав 10 асистів. Його контракт з клубом спливає влітку наступного року.
Нагадаємо, Салах — головний претендент на Золотий м'яч за версією Goal.