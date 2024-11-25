Англія

Сага набирає обертів.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах заявив, що клуб досі не запропонував йому нової угоди. Чинний контракт футболіста закінчується наприкінці сезону.

За даними журналіста Бена Джейкобса, попри слова гравця, клуб контактує з його агентом Рамі Аббасом. Перемовини тривають у позитивному руслі.

Наголошується, що через зарплату та вік єгиптянина, рішення про продовження навряд чи буде швидким.

Тим часом офіційної пропозиції футболісту від клубів Саудівської Аравії поки що не надходило.

У поточному сезоні Салах провів 18 матчів, забив 12 голів і віддав 10 асистів. Його контракт з клубом спливає влітку наступного року.

Нагадаємо, Салах — головний претендент на Золотий м'яч за версією Goal.