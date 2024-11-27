Англія

Наразі підписуються всі необхідні документи.

Нідерландський фахівець Руд ван Ністелрой найближчим часом буде призначений на посаду головного тренера Лестера. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо та The Telegraph.

За інформацією джерел, сторони вже повністю домовилися про угоду і зараз підписуються всі необхідні документи.

Нагадаємо, кілька днів тому "лисиці" оголосили про відставку Стіва Купера після невдалих результатів в АПЛ.

До цього ван Ністелрой на чотири матчі тимчасово очолював Манчестер Юнайтед і що примітно, за цей період двічі обіграв Лестер у Кубку ліги та АПЛ. Також він працював із ПСВ.

Після 12 турів Лестер набрав 10 очок і посідає лише 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.