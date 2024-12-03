Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 2 грудня 2024 року.

Рома у матчі 14 туру італійської Серії А на своєму полі поступилася Аталанті (0:2).

Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли результативним ударом у складі "бергамасків" відзначився Де Рон. Потім на 89 хвилині Дзаніоло вразив поворот своєї колишньої команди, подвоївши перевагу команди Джан П'єро Гасперіні.

Український форвард Артем Довбик провів 62 хвилини у складі "вовків", після чого був замінений на Шомуродова.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Аталанта у рамках 14-го туру італійської Серії А-2024/25:

Рома — Аталанта 0:2

Голи: де Рон, 69, Дзаніоло, 89.

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Ель Шаараві, 74), Ндіка — Челік (Салемакерс, 72), Паредес, Крістанте (Суле, 82), Коне, Анхеліньйо — Дібала (Залевські, 82), Довбик (Шомуродов, 62).

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Джимсіті, 83), Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері (Куадрадо, 54) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 63), Лукман (Дзаніоло, 64) — Ретегі (Самарджич, 54).

Попередження: Дібала, Ель Шаараві — Гін, Колашинац, Дзаніоло.