Англія

Скандал з допінг-тестом Михайла набирає обертів.

Велика ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили в крові Михайла Мудрика, є мельдоній (мілдронат), заборонений ВАДА з 1 січня 2016 року. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вважається, що в разі застосування мілдронату організм тренується витримувати навантаження, економно використовувати кисень і швидко відновлювати енергетичні резерви, щоб підготуватися до нових навантажень. Однак ефект не доведений.

Челсі вже виступив із заявою щодо свого гравця. Також Михайло Мудрик прокоментував ситуацію.

Раніше журналіст Ігор Циганик прокоментував відсутність Михайла та натякнув на великі проблеми.