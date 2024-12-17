Гендиректор Шахтар не остався осторонь допінг-скандалу навколо колишньої зірки його команди.
Сергій Палкін, Getty Images
17 грудня 2024, 18:49
Напередодні стало офіційно відомо про те, що лівий вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик пропускав останні матчі на клубному рівні через позитивний допінг-тест, через що йому загрожує тривала дискваліфікація, якщо проба Б покаже аналогічний результат.
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловив слова підтримки своєму колишньому підопічному, трансфер якого до Челсі став рекордним для українського футболу.
"Михайло Мудрик — величезний професіонал, і я цілком впевнений, що він не вживав жодних заборонених речовин.
Я повністю підтримую його і впевнений, що він доведе свою невинуватість", — написав Сергій Палкін у Instagram.
Нагадаємо, раніше щодо свого позитивного тесту на допінг висловився Михайло Мудрик. Українського вінгера тимчасово відсторонили від футболу.
Взимку 2023 року Шахтар заробив на продажі Мудрика до Челсі гарантовані 70 мільйонів євро, а ще 30 млн передбачені в якості бонусів.