Україна

Гендиректор Шахтар не остався осторонь допінг-скандалу навколо колишньої зірки його команди.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що лівий вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик пропускав останні матчі на клубному рівні через позитивний допінг-тест, через що йому загрожує тривала дискваліфікація, якщо проба Б покаже аналогічний результат.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловив слова підтримки своєму колишньому підопічному, трансфер якого до Челсі став рекордним для українського футболу.

"Михайло Мудрик — величезний професіонал, і я цілком впевнений, що він не вживав жодних заборонених речовин.

Я повністю підтримую його і впевнений, що він доведе свою невинуватість", — написав Сергій Палкін у Instagram.

Нагадаємо, раніше щодо свого позитивного тесту на допінг висловився Михайло Мудрик. Українського вінгера тимчасово відсторонили від футболу.

Взимку 2023 року Шахтар заробив на продажі Мудрика до Челсі гарантовані 70 мільйонів євро, а ще 30 млн передбачені в якості бонусів.