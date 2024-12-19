Англія

Українець підтримав бразильця після хет-трику в матчі Кубка ліги.

Форвард Арсеналу Габі Жезус забив три голи в матчі 1/4 Кубка ліги проти Крістал Пелес (3:2). Після матчу українець Олександр Зінченко підтримав свого товариша по команді, виставивши спільне фото з підписом.

"Ти заслуговуєш на це більше, ніж будь-хто інший", — написав Зінченко.

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