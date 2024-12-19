Англія 19 грудня 2024, 10:48 Зінченко — Жезусу: Ти заслуговуєш на хет-трик більше, ніж будь-хто інший Українець підтримав бразильця після хет-трику в матчі Кубка ліги. Олександр Зінченко, Getty Images 19 грудня 2024, 10:48 Форвард Арсеналу Габі Жезус забив три голи в матчі 1/4 Кубка ліги проти Крістал Пелес (3:2). Після матчу українець Олександр Зінченко підтримав свого товариша по команді, виставивши спільне фото з підписом. "Ти заслуговуєш на це більше, ніж будь-хто інший", — написав Зінченко. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кубок англійської ліги: хет-трик Жезуса допоміг Арсеналу пройти Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком поступився Ньюкаслу, перемога Ліверпуля Люди Габріел Жезус Олександр Зінченко Команди Арсенал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте