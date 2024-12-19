Англія

Бразилець висловився про свій хет-трик.

Нападник Арсеналу Габріель Жезус прокоментував свій хет-трик у чвертьфіналу Кубка Ліги проти Крістал Пелес (3:2).

"Це неймовірне відчуття — забити три голи. У першому таймі ми грали не найкращим чином, але у другій половині гри ми виконали свою роботу. Ми контролювали м'яч, а Мартін Едегор виконав дві розкішні передачі на мене, які я зміг конвертувати у забиті м'ячі.

У матчі проти Монако у Лізі чемпіонів я упустив дві чудові нагоди, я був розчарований тим, що не забив у тій грі. Зрештою, я радий, що зміг повернутися на поле, забити голи", — сказав Жезус.

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