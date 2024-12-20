Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку англійської ліги, що відбувся 19 грудня 2024 року.

Тоттенгем у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед (4:3).

Команда Анже Постекоглу відкрила рахунок у матчі на 15 хвилині зусиллями Соланке, після чого на старті другого тайму Кулусевські подвоїв перевагу "шпор". Ще за вісім хвилин Соланке оформив дубль.

"Червоні дияволи" відповіли на 63 хвилині голом Зіркзе, а за сім хвилин Діалло забив другий м'яч гостей.

Наприкінці матчу команди знову обмінялися голами — на 87 хвилині у складі лондонців вистрілив Сон, а в копенсований час голом за МЮ відзначився Еванс.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед у рамках 1/4 фіналу Кубку англійської ліги-2024/25:

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Соланке, 15, 54, Кулусевські, 46, Сон, 87 - Зіркзе, 63, Діалло, 70, Еванс, 90+4.

Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс (Регілон, 90) — Сарр, Біссума — Кулусевські, Меддісон (Бергвалль, 79), Сон — Соланке.

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро, Лінделеф (Еванс, 45), Мартінес — Мазрауї, Еріксен (Мейну, 57), Угарте, Далот — Антоні (Діалло, 55), Фернандеш — Гойлунн (Зіркзе, 56).

Попередження: Сарр, Бергвалль — Мазрауї, Баїндир, Фернандеш.