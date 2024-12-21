Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Астон Віллою.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Астон Вілли (1:2).

"Якщо є момент, коли я не можу надто багато думати, то це зараз. Я намагаюся бути простим, дотримуватися своїх принципів і надавати команді впевненості.

Стартовий склад був якісний. Сьогодні ми грали набагато краще тут, ніж минулого сезону. Ми беремо позитив і розмірковуємо. Коли я бачу гравців до, під час і після, і як вони поводяться, я відчуваю гордість.

Ми повинні знайти баланс, щоб створювати більше моментів, аніж пропускати. Ми не маємо надійної оборони. Питання в тому, що я можу зробити зі своїми гравцями для покращення результатів.

Що робити із травмами? Ми повинні обходитися тими гравцями, яких ми маємо. Ми відновимося та спробуємо подивитися, скільки гравців зможуть зіграти проти Евертона”, — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті.