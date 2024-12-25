Англія

Енцо Мареска висловився про велику кількість гольових моментів, створюваних гравцями "синіх".

Головний тренер Челсі Енцо Мареска задоволений атакуючим потенціалом своєї команди у нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги.

"Ми можемо контролювати те, як ми хочемо грати, з м'ячем і без м'яча, але ми не можемо контролювати результат, тому що іноді ти потрапляєш у стійку чи поперечину і не виграєш матчі. Коли ми часто потрапляємо у поперечину чи у стійку, це, мабуть, є наслідком того, що ми створюємо багато моментів.

Ми забиваємо, і я думаю, що на даний момент у нас найкраща атака у Прем'єр-лізі. Ми також багато разів потрапляли у стійку та поперечину, але це приємне відчуття, бо це означає, що ми створюємо моменти, а це саме те, чого ми хочемо.

Іноді ти забиваєш голи, а іноді й промахуєшся, і я не думаю, що такі речі приходять із досвідом, це скоріше прояв холоднокровності, щоб скористатися шансом. Сподіваюся, у майбутньому нам пощастить трохи більше, і ми зможемо використати свої шанси", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

Після 17 ігор Челсі набрав 35 очок і посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на чотири бали, але "червоні" мають гру в запасі. Обидві команди забили по 37 голів, що є найкращим результатом у лізі.