Німеччина

Англієць має шанс продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Боруссія Дортмунд приєдналась до низки команд, які зацікавлені в трансфері нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, повідомляє інсайдер Давід Орштейн.

За інформацією джерела, німецький клуб уважно стежать за ситуацією навколо гравця. Дортмунд хоче орендувати Маркуса. Також у запрошені Рашфорда зацікавлені Мілан, Ювентус та деякі клуби АПЛ.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.