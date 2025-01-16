Футболісти Баварії хочуть виправити ситуацію, яка склалась у минулому сезоні.
Венсан Компані, Getty Images
16 січня 2025, 09:30
Коуч Баварії Венсан Компані прокоментував 5:0 з Гоффенгаймом в матчі Бундесліги.
"Я задоволений грою та настроєм команди. Ми агресивно захищалися та провели гарний матч. Ми маємо продовжувати в тому дусі.
У кожній грі ми показуємо, що голодні – реагуємо на минулий сезон (команда посіла третє місце — прим.). Потрібно рухатися далі", – сказав Компані.
Звіт про матчі Бундесліги читайте на Football.ua.