Німеччина

Футболісти Баварії хочуть виправити ситуацію, яка склалась у минулому сезоні.

Коуч Баварії Венсан Компані прокоментував 5:0 з Гоффенгаймом в матчі Бундесліги.

"Я задоволений грою та настроєм команди. Ми агресивно захищалися та провели гарний матч. Ми маємо продовжувати в тому дусі.

У кожній грі ми показуємо, що голодні – реагуємо на минулий сезон (команда посіла третє місце — прим.). Потрібно рухатися далі", – сказав Компані.

Звіт про матчі Бундесліги читайте на Football.ua.