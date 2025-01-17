Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 16 січня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув вольову перемогу над Саутгемптоном (3:1).

"Святі" відкрили рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли на 43 хвилині Угарте зрізав м'яч у власні ворота.

Команда Рубена Аморіма спромоглася взяти себе в руки лише в заключній фазі другого тайму, а героєм "червоних дияволів" став Амад Діалло, який з 82 по 94 хвилини оформив хет-трик.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Саутгемптон у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:1

Голи: Діалло, 82, 90, 90+4 - Угарте (аг), 43.

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Еріксен, 84), де Лігт, Мартінес — Діалло, Угарте (Крістофер Кольєр, 54), Мейну (Антоні, 46), Мазрауї (Магвайр, 83) — Гарначо, Фернандеш — Гойлунн (Зіркзе, 53).

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Беднарек, Гарвуд-Белліс — Сугавара, Угочукву (Онуачу, 83), Арібо (Даунс, 73), Вокер-Пітерс — Діблінг (Смоллбоун, 63), Фернандеш (Армстронг, 74) — Сулемана.

Попередження: Фернандеш — Діблінг, Даунс.