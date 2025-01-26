Англія

Тренер похвалив своїх гравців.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Вулвергемптоном (1:0) в матчі АПЛ.

"Те, що зробили хлопці, було неймовірно. Ми опинилися в дуже складній ситуації. У нас і так було багато труднощів через те, що ми втратили кількох гравців незадовго до матчу, але команда показала, на що вона здатна. Я думаю, що ми повністю заслужили на перемогу у цьому матчі.

Я хотів виграти гру. Незалежно від того, що сталося, це було те, чого я хотів. Бути на висоті, грати з м'ячем сміливо, використовувати певні зони, які були доступні, і до останньої хвилини вірити, що ми можемо це зробити. Неймовірно, що вони зробили", — сказав іспанець.

Нагадаємо, Атлетіко приєднався до боротьби за придбання Зінченка.