Англія

"Леви" незадоволені рішенням "канонірів" напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс міг продовжити свою кар'єру у складі Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні "каноніри" зробили офіційну пропозицію "левам" щодо трансферу 29-річного англійця у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проте керівництво Вілли відповіло відмовою та висловило своє невдоволення тим, що Арсенал турбує клуб напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Селтіка.

Незважаючи на це, Вілла продовжує активні переговори щодо трансферу Джона Дурана, яким цікавиться Ан-Наср.

Нинішнього сезону Воткінс провів 31 матч, у яких забив десять голів та віддав вісім асистів. На рахунку Дурана 29 ігор та 12 голів.