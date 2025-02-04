Англія

"Манкуніанці" вже будують плани на літнє трансферне вікно.

У січні Юнайтед підписав лівого захисника Патріка Доргу з Лечче та Айдена Гевена з Арсеналу. При цьому Маркус Рашфорд та Ентоні пішли в оренду. Також очікується, що покине клуб Тайрелл Маласія.

Як повідомляє ESPN, в клубі сподіваються, що їх консервативний підхід до січневого трансферного вікна дозволить їм завершити серйозну реконструкцію ігрового складу аже влітку. Інсайдери описують фінансовий стан Юнайтед як дуже важкий, але є надія, що саме їхній підхід до січневого вікна сприятиме перспективам суттєвої перебудови влітку.

Очікується, що Віктор Лінделеф і Крістіан Еріксен підуть на правах вільних агентів. Юнайтед також спробує продати Каземіро.

Правда, ще є багато "але". Як повідомляє The Guardian, Манчестер Юнайтед чекає важке літнє трансферне вікно через обмежені кошти і ключовим для перебудови стане продажа гравців за солідні гроші.