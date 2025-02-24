Єгиптянин розриває АПЛ в цьому сезоні.
Салах, getty images
24 лютого 2025, 09:56
Лідер Ліверпуля Мохамед Салах забив та асистував в матчі 26-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:0).
Наразі єгиптянин забив 16 голів на виїзді в АПЛ. За цим показником він зрівнявся з Гаррі Кейном та Кевіном Філіпсом, у яких було стільки ж м'ячів на виїзді в чемпіонатах Англії-2022/23 та 1999/2000 відповідно.
Загалом в цьому сезоні АПЛ Салах забив 25 голів.
Відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль доступний на Football.ua.