Англія

Єгиптянин розриває АПЛ в цьому сезоні.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах забив та асистував в матчі 26-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:0).

Наразі єгиптянин забив 16 голів на виїзді в АПЛ. За цим показником він зрівнявся з Гаррі Кейном та Кевіном Філіпсом, у яких було стільки ж м'ячів на виїзді в чемпіонатах Англії-2022/23 та 1999/2000 відповідно.

Загалом в цьому сезоні АПЛ Салах забив 25 голів.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль доступний на Football.ua.