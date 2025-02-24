Єгиптянин розриває АПЛ в цьому сезоні.
Салах, getty images
24 лютого 2025, 11:30
Лідер Ліверпуля Мохамед Салах забив та асистував в матчі 26-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:0).
Наразі єгипетський вінгер має 40+ результативних дій в сезоні (25 голів та 16 асистів). Він став першим гравцем в АПЛ, якому вдалось зробити понад 40 результативних дій у двох сезонах чемпіонату. Вперше єгиптянин зробив це у сезоні-2017/18 – 42 очки.
Відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль доступний на Football.ua.