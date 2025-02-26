Англія

Леві Колвілл поділився своїми думками після гри зі "святими".

Захисник лондонського Челсі Леві Колвілл прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Саутгемптона (4:0), в якому він відзначився голом.

"Цього сезону я змарнував кілька моментів, тому було дуже приємно забити гол. Це сталося проти команди, за яку я грав у дитинстві, і це місто, в якому я живу. У мене є кілька друзів, які є вболівальниками Саутгемптона, тому для мене це багато значило. Я виріс біля стадіону Сент-Меріс, там я навчився багатьом своїм рисам, тож це для мене багато значило.

Останні кілька ігор були важкими, тому було важливо реабілітуватися — забити ці голи, зберегти ворота сухими та підвищити нашу впевненість. Сподіваюся, ми зможемо взяти це в наступну гру.

Ми всі довіряємо один одному і знали, що це станеться. Кожна команда проходить через погані часи або важкі моменти, ми просто повинні вибратися з цього, і ось що ми зробили. Це підвищує нашу впевненість", — наводить слова Колвілла прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Саутгемптон.