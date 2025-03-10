Англія

Ексгравець МЮ розкритикував Арсенал.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Рой Кін прокоментував 15-очкове відставання Арсенала від Ліверпуля в АПЛ

"Ви не виграєте жодного титулу ліги з десятьма нічийними результатами в сезоні. Я впевнений, що вони самі розчаровані, адже так і не перейшли межу і не навчилися вигравати трофеї.

Мікель Артета виглядає засмученим. Очевидно, що Арсенал втратив титул ще кілька тижнів тому, але ми все одно хотіли, щоб цей клуб продемонстрував чудовий настрій і приїхав на "Олд Траффорд", щоб чинити тиск на Ліверпуль у чемпіонських перегонах. Але за останні дві-три гри цього вже не спостерігається.

Вони втратили цей переможний імпульс. Я думаю, те, що ми побачили в матчі з МЮ, було далеко не достатньо хорошим від Арсеналу. Вони встановили дійсно високі стандарти за останні кілька років, але так і не зробили найскладніший крок — виграли титул АПЛ", — цитує Кіна BBC Sport.

Нагадаємо, Артета став четвертим іспанським тренером із 200+ матчами в АПЛ.